Serinlemek için girdiği nehirde kaybolmuştu: 14 yaşındaki Fırat'tan acı haber geldi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla Fırat Nehri'ne giren ve suda kaybolan 14 yaşındaki Muhammed Cabir'den iki gün sonra acı haber geldi.

Nizip ilçesi kırsalında bulunan Belkız Mahallesi'ndeki iskele civarında sabah erken saatlerde nehir yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından bölgeye hızla jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan dalgıç ekiplerinin çalışması neticesinde şahıs sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sudan çıkarılan kişinin boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

İKİ GÜN ÖNCE SERİNLEMEK İÇİN GİRMİŞTİ

Ekiplerin yaptığı kimlik tespiti çalışmalarında, cansız bedenin 14 yaşındaki Muhammed Cabir'e ait olduğu kesinleşti. İddiaya göre küçük çocuk, iki gün önce arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla aynı iskele civarından Fırat Nehri'ne girmişti. Suda bir süre sonra gözden kaybolması üzerine olay yetkililere bildirilmiş ve bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Ekiplerin iki gündür sürdürdüğü çalışmalar, bu sabah gelen ihbarla son buldu.

Boğularak yaşamını yitirdiği belirlenen Muhammed Cabir'in cenazesi, olay yerindeki savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kurumda tamamlanan resmi işlemlerin ardından cenaze, defnedilmek üzere çocuğun yakınlarına teslim edildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

