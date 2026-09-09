Serinlemek için girmişti, bir daha çıkamadı! Tarsus’ta 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Irmağı'na yüzmek için giren 17 yaşındaki E.A., bir süre sonra suda kayboldu. Bölgeye sevk edilen dalgıç polisler tarafından yapılan aramalar sonucunda genç, girdiği noktada cansız halde bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Serinlemek için girmişti, bir daha çıkamadı! Tarsus’ta 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Olay, Tarsus'a bağlı Kemalpaşa Mahallesi sınırlarından geçen Berdan Irmağı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre 17 yaşındaki E.A., havanın sıcak olması nedeniyle serinlemek amacıyla ırmağa girdi. Bir süre yüzen genç, kısa bir zaman sonra suyun içinde gözden kayboldu.

Durumun çevredekiler tarafından fark edilip yetkililere bildirilmesinin ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler, kayıp genci bulmak amacıyla ırmak kıyısında ve suyun içinde geniş çaplı bir arama başlattı.

DALGIÇ POLİSLER BULDU

Saatler süren çalışmaların ardından dalgıç polisler, E.A.'yı yüzmek için girdiği bölgede buldu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, olay yerinde incelemenin ardından işlemleri tamamlanmak üzere teslim edildi.

E.A.'nın cesedi sudan çıkarılırken bölgede bekleyen ailesi ve yakınları büyük bir üzüntü yaşadı. Yaşanan gelişme karşısında aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.

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