Serinlemek için suya girmişti: 18 yaşındaki gençten kahreden haber!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde serinlemek için Göksu Çayı'na girerek akıntıya kapılan 18 yaşındaki İsa Özkul'un cansız bedeni, arama çalışmalarının 5'inci gününde bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Serinlemek için suya girmişti: 18 yaşındaki gençten kahreden haber!
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12 Haziran'da Besni ilçesine bağlı Kızılin Köyü'ndeki Tarihi Kızılin Köprüsü mevkisinde meydana gelen boğulma vakasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonuçlandı. Günlerdir aralıksız sürdürülen faaliyetler neticesinde ekipler, İsa Özkul'un cenazesini Fırat Nehri sularından çıkardı.

Sudan alınan cenaze, olay yerindeki ilk incelemelerin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep'in Araban ilçe Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

DRON DESTEKLİ DEV ARAMA KADROSU

Kayıp ihbarının yapıldığı ilk andan itibaren bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Arama kurtarma operasyonlarına Adıyaman ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler ile Malatya Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri destek verdi. Dronların da havadan kullanıldığı geniş çaplı tarama faaliyetleri kapsamında ekipler, günlerce Göksu Çayı ve çevresinde su altı, su üstü ve kıyı taraması gerçekleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Göksu Çayı'nda yaşanan olayda İsa Özkul ile birlikte Vakıf A. (17), Hasan G. (20) ve Ali Y. (19) serinlemek amacıyla suya girmişti. Kısa süre içinde akıntıya kapılan dört gençten Hasan G., Ali Y. ve Vakıf A. çevredeki vatandaşların anında müdahalesi sayesinde sudan sağ olarak çıkarıldı. Arkadaşlarıyla birlikte aynı noktada suya giren 18 yaşındaki İsa Özkul ise kurtarılamayarak suda gözden kayboldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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