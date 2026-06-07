Serinlemek isterken canından oldu! Seyhan Nehri'nde acı son!

Adana'da sıcak havalardan bunalan bir gencin serinleme planı feci bir trajediyle son buldu!

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Serinlemek isterken canından oldu! Seyhan Nehri'nde acı son!
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde serinlemek için nehre giren bir genç boğuldu. Kışla Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Yusuf Kasım (17), 2 arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla Seyhan Nehri’ne girdi.

ARKADAŞLARINDAN ACİL YARDIM İHBARI

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan talihsiz genç, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşlarının hızlı ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Olay yerine gelen su altı ekipleri ve dalgıçlar, nehirde hemen arama çalışması başlattı. Yusuf Kasım, dalgıçlar tarafından bulunup sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrolde Kasım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Kasım’ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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