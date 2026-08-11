Serinlemek isterken ölümle burun buruna geldi! Ayağını havuza koyar koymaz akıma kapıldı

Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesinde geçici işçi olarak çalışan genç, serinlemek için ayaklarını koyduğu süs havuzunda elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Serinlemek isterken ölümle burun buruna geldi! Ayağını havuza koyar koymaz akıma kapıldı
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Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti Belediye Garajında meydana geldi. İki çocuk babası 27 yaşındaki belediye personeli Muhammet Yılmaz, iddiaya göre sıcaktan bunaldığı sırada serinlemek amacıyla ayağını belediye garajında bulunan süs havuzuna koydu. Bu sırada elektrik akımına kapılan Yılmaz ağır yaralandı.

ENTÜBE EDİLEREK SEVK EDİLDİ

Olayın ardından belediye çalışanları tarafından Halfeti Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz'a burada müdahale edildi. Entübe edilen ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Yılmaz, ileri tedavi için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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