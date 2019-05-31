Yaz sıcaklarının kendini iyice hissettirmesiyle, vatandaşlar da serinlemenin yollarını arıyor. Doğu Akdeniz'de yöre halkı, geleneksel lezzeti Tirşik çorbası ile serinliyor. Torosların eteklerinden binbir zahmetle toplanan yılan otundan yapılan çorba, soğuk içimiyle, Akdeniz'in yaz sıcaklarında sofralara serinlik katıyor.

Yılan otu, yaban pancarı, yılan yastığı… Daha birçok ismi var ama halk arasındaki yaygın adı tirşik otu…



Kadınların, Amanos ve Torosların eteklerinden binbir emekli topladığı Tirşik otu, un, tarhana, nohut, yarma ve ayranla karıştırılarak çorba yapılıyor. Tirşik çorbasının yapılışı da hayli zahmet isteyen bir iş...



Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi başta olmak üzere Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da yaygın olarak tüketen Tirşik Çorbası, soğuk içildiği için yaz sıcaklarında sofralara serinlik katıyor.



Tirşik Çorbasının tercih edilmesinin nedeni sadece serinliği değil… Yüksek oranda antioksidan içeren Tirşik otunun birçok hastalığa şifa olduğuna inanılıyor. Bu yüzden halk arasında ona "Andırın Doktoru" da deniyor.







ulusal.com.tr