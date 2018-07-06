Saklıkent Kanyonu'nda "sıcak hava" yoğunluğu yaşanıyor. Tatilciler, su ısısının 5 derece olduğu kanyonda serinliyor. Muğla'daki kanyon günde 4 bin kişiyi ağırlıyor.

Yemyeşil doğanın arasından geçen kaynak suyu... Burası Saklıkent Kanyonu...



Saklıkent Kanyonu'na, Eşen Çayı'nın bir kolu akıyor ve Akdağ'dan gelen kaynak suyu bu akıntıya ekleniyor.



Hava sıcaklığı 38 derecenin üzerinde ancak burası oldukça serin. Tatilciler, su ısısının yaklaşık 5 derece olduğu kanyona akın ediyor.



Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sıcak havadan bunalan tatilciler, Saklıkent Kanyonu'nda serinledi.



Akıntının fazla olduğu yerlere konulan halat yardımıyla kanyona giren tatilciler, dar ve yüksek kayalıklar arasında ilerleyerek kanyonu gezdi.



Saklıkent Kanyonu İşletme Müdürü İbrahim Karaömeroğlu, günde yaklaşık 4 bin kişinin kanyona geldiğini söyledi.



ulusal.com.tr



