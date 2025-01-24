Servis minibüsü dereye uçtu: Can kaybı ve yaralılar var

Tuzla’da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, bir servis minibüsü kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Servis minibüsü dereye uçtu: Can kaybı ve yaralılar var
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Olay, Tuzla’nın Aydınlı Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir yat şirketine ait servis minibüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahaleden sonra hastaneye sevk etti. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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