İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan Doktor Fikret Hacıosman'ın, hastasının silahla açtığı ateş sonucu öldürülmesine hekimler tepki gösterdi. İstanbul Aile Hekimleri Derneği "Sessiz çığlık yürüyüşü" düzenleyerek şiddeti bir kez daha protesto etti. Konuşma yapan Doktor Kutbettin Demir, "Biz can kaygısı güderken, şiddete uğrayacak mıyız diye endişe ederken sağlık hizmeti veremeyiz." dedi.

Şiddeti bir kez daha ptotesto ettiler artık bu tür vakaların son bulmasını istediler.



Sağlıkta yaşanan şiddet hızla artıyor. Son olarakta İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede görev yapan doktor Fikret Hacıosman hastası tarafında vurularak hayatını kaybetti.



İstanbul Aile Hekimliği Derneği üyeleri, Sessiz çığlık yürüyüşü" düzenleyerek şiddeti bir kez daha protesto etti. Hekimler bir gün iş bıraktı.



İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Kutbettin Demir, "Bu koşullar altında ne faydalı olabiliriz, ne de hekimlik yapabiliriz" dedi.



Hekimler, Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi önünden İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüdü.



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