Sevdiği kızın amcalarını öldürmüştü: Verilen kararın gerekçesi belli oldu

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi, merkez Yüreğir ilçesinde 19 Eylül 2006 tarihinde işlenen çifte cinayetle ilgili gerekçeli kararını yazdı.

Evlenmek istediği kadının amcaları Muzaffer ve Mehmet Aslan'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan ve olaydan yaklaşık 18 yıl sonra, 5 Mart 2024'te yakalanarak tutuklanan Ö.F.Ç., 4 Aralık 2025'te görülen duruşmada yargılanmıştı. Mahkeme, sanığı "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

HUSUMETİN NEDENİ EVLİLİK İZNİ

Hazırlanan gerekçeli kararda cinayetin arka planına dair detaylara yer verildi. Sanığın 2006 yılında V. Aslan ile evlenmek istediği, ancak amcaları Muzaffer ve Mehmet Aslan'ın bu evliliğe karşı çıktığı belirtildi. Bu durum nedeniyle sanığın maktullere husumet beslediği ve taraflar arasında zaman zaman tartışmaların yaşandığı kayıtlara geçti.

Karara göre olay günü Ö.F.Ç., akrabalarının düğününe katılan Muzaffer ve Mehmet Aslan ile karşılaştı. Çıkan kavga sonucunda sanık, iki amcayı tabancayla öldürdükten sonra bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Yıllarca firari olarak yaşayan sanık, 2024 yılında yakayı ele verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın eylemi "tasarlayarak" yapıp yapmadığı ve "haksız tahrik" indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı konusundaki değerlendirmesini gerekçeli kararda şu ifadelerle açıkladı: "Sanığın maktulleri öldürme kararını ne zaman aldığının ve belli bir hazırlıkla fiilini gerçekleştirdiğinin kesin olarak saptanamamış olması nedeniyle tasarlamanın koşullarının bulunmadığı, sanığa yönelik haksız bir saldırının somut olayda olmadığı, sanığın olay yerinden ayrıldıktan sonra öfkeli şekilde yeniden olay yerine giderek fiilini gerçekleştirmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda olaya sanığın kendisinin neden olduğu, mahkememizce oluşu ve sübutu kabul edilen fiilden dolayı haksız tahrikin de koşullarının somut olayda bulunmadığı anlaşıldığından 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."