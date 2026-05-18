“Sevdiğim kızı başkasına verdiler” dedi, dehşet saçtı! 17 yaşındaki şüpheli eski nişanlısının babasını öldürdü

Merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde yaşanan olayda, S.Ç. (17) bindiği bir taksiyle eski nişanlısının evinin bulunduğu sokağa gitti. Sokakta eski nişanlısının babası Özgür Yelegen'i gören S.Ç., yanında getirdiği silahla Yelegen'in vücuduna defalarca ateş açtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Özgür Yelegen, olay yerinden özel bir araçla alınarak özel bir hastaneye getirildi. Yelegen, burada doktorlar tarafından yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan S.Ç.'nin yakalanması için emniyet güçleri harekete geçti. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) ekipleri, şüpheliyi kısa süre içerisinde cinayette kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

CİNAYETİN NEDENİ ZORLA ATTIRILAN NİŞAN

İddiaya göre, nişanlısıyla kayınbabasının zoruyla ayrılmak durumunda kalan ve bu gelişmeye sinirlenen şüphelinin ilk beyanı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan S.Ç.'nin, "Sevdiğim kızla olan nişanımızı atıp başkasına verdi" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürdürülüyor.