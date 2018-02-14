Altınordu Belediyesi "14 Şubat Sevgililer Günü" dolayısıyla "vatan sevgisi" temalı program kapsamında süslenen yeni çöp kamyonuyla vatandaşlara karanfil ve bayrak dağıttı

Ordu'da Altınordu Belediyesince "14 Şubat Sevgililer Günü" etkinlikleri kapsamında süslenen çöp kamyonuyla vatandaşlara karanfil ve bayrak dağıtıldı.



Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, bayrak ve karanfil dağıtımı etkinliğinde yaptığı konuşmada, "14 Şubat Sevgililer Günü" çerçevesinde düzenledikleri etkinlikte Afrin'de mücadele eden askerleri de unutmadıklarını söyledi.



"Vatan sevgisi" temalı program kapsamında hizmete yeni alınan çöp kamyonuyla cadde ile sokaklarda halka karanfil ve bayrak dağıttıklarını belirten Tekintaş, "Vatanımızı ve bayrağımızı canımız pahasına korumaya devam edeceğiz." dedi.



Tekintaş, bugünün, vatan, millet, devlet ve insanların birbirini seveceği gün olmasını dilediğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Afrin'de, El Bab'ta ve Türkiye'nin her yerinde verilen mücadelelerde şehit olan askerlerimize rahmet diliyoruz. Afrin'de verilen mücadele ulusumuzun istikbal ve istiklal mücadelesidir. Bu dönem içerisinde de Sevgililer Günü olarak hatırladığımız 14 Şubat'ı özellikle şehitlerimize ithaf ediyoruz. Birbirlerine sevgi ile yaklaşan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Yaptığımız uygulama ile sevginin ve kardeşliğin paylaştıkça ne kadar çok arttığını göreceğiz."



Bayrak ve karanfil dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şehrin birçok noktasında dağıtımı yapılan bayrak ile karanfillerden alanlar, vatan ve bayrak sevgisine dikkati çekti.

Vatandaşlar, Afrin'de mücadele eden Mehmetçik için dua ederek, şehitlere rahmet diledi.

