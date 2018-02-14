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Sevgililer Günü'nde pankartlı evlenme teklifi

Eskişehir'de güvenlik görevlisi olan Mehmet Meke, İzmir Konak Meydan'ında açtığı pankartla kız arkadaşına evlenme teklifi etti

Sevgililer Günü'nde pankartlı evlenme teklifi

Eskişehir'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Meke, Sevgililer Günü için İzmir'e gelerek kız arkadaşına "pankartlı" evlilik teklifi yaptı.
14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme teklifinde bulunmak için Eskişehir'den İzmir'e gelen genç, Konak Meydanı'nda açtığı pankartla kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu. Eskişehir'de bir kamu kuruluşunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 34 yaşındaki Meke, kız arkadaşı Saadet Kaya'ya sürpriz yapmak için, Kaya'nın ikiz kardeşi Afet Kaya'dan destek aldı.
Meydanda, üzerinde kız arkadaşıyla çekilmiş fotoğrafı ile "Benimle evlenir misin?" yazısı bulunan pankart hazırlatan ve bir de müzisyen ayarlayan Meke, kız arkadaşına Konak Meydanı'ndaki tarihi saat kulesinde buluşmak için mesaj attı. Buca Halk Eğitim Merkezi'nde seramik öğretmenliği yapan Saadet Kaya, buluşma noktasına geldiğinde, ikiz kardeşi Afet Kaya ile arkadaşları pankartı açtı. Bu sırada Meke, müzik eşliğinde diz çökerek, kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı. "Evet" yanıtını alan Meke, kız arkadaşının parmağına yüzük taktı.
Sürpriz nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyen genç kız, "Hiç haberim yoktu. Şu anda çok mutluyum. Gerçekten çok güzel bir sürpriz oldu. İnanılmaz bir duygu, hiç beklemiyordum." dedi.
Meke ise, "Çok mutluyuz. Altı aydır beraberiz ve bunu Sevgililer Günü'nde taçlandırmak istedim." diye konuştu.
Çift daha sonra müzik eşliğinde dans etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #yüzük #sevgililer günü #pankart #Mehmet Meke #konak meydanı #evlenme teklifi #14 şubat
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