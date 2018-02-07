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Sevgilisi tarafından vurulan Mutlu Kaya'nın tedavisi yarım kaldı

Katıldığı bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra eski sevgilisi tarafından vurulan ve yatağa mahkum olan Mutlu Kaya'nın maddi imkansızlık nedeniyle tedavisi yarım kaldı.

Sevgilisi tarafından vurulan Mutlu Kaya'nın tedavisi yarım kaldı

Katıldığı bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra eski sevgilisi tarafından vurulan ve yatağa mahkum olan Mutlu Kaya'nın maddi imkansızlık nedeniyle tedavisi yarım kaldı.

Bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasında tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki evinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla yaralandıktan sonra uzun süre ölümle pençeleşen Mutlu Kaya ve ailesi zor günler geçiriyor.

ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNECEĞİNE İNANIYOR

Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisi yarıda kalan Mutlu, Show TV'ye verdiği röportajda umudunu kaybetmediğini ve eskisinden daha iyi olacağına inandığını belirtti. Eski günlerini özlediğini belirten Mutlu Kaya, "Arada bir şarkı söylemeye çalışıyorum. Umudumu kaybetmedim, kaybetmem de... Hiçbir şey için değil, kadınlar için kaybetmeyeceğim" dedi.

AİLENİN EVİNE HACİZ GELDİ

Haberlercom'da yer alan habere göre; 2 aylık fizik tedavi gören, ancak ailesinin maddi imkansızlığı nedeniyle tedavisine devam edemeyen Mutlu; evindeki aletlerin yardımıyla yeniden yürümek için çabalıyor. Tedavi sürecinde evlerine haciz gelen aile, bayramdan sonra başka eve taşınacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mutlu kaya #Mutlu Kayanın tedavisi
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