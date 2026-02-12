Sevgilisi ve annesinin arabalarını küle çevirdi: Konuşmama hakkını kullandı

Muratpaşa’da bir kişi, sokakta tartıştığı kız arkadaşı ile onun annesine ait minibüs ve otomobili ateşe verdi. Alevlerin büyümesiyle araçlarda patlamalar yaşanırken, şüpheli gözaltına alındı. Kundaklanan iki araç da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sevgilisi ve annesinin arabalarını küle çevirdi: Konuşmama hakkını kullandı
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde tartışma sonrası kundaklama olayı yaşandı. Bir kişi, tartıştığı kız arkadaşı ile onun annesine ait minibüs ile otomobili ateşe verdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 336 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin A., sokakta tartıştığı kız arkadaşı ile onun annesine ait minibüs ile otomobili ateşe verdi.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevrede panik yaşanırken, araçlarda zaman zaman patlamalar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin A.’nın kız arkadaşıyla tartıştığı belirtildi.

Şüpheli, ekip aracına bindirildikten sonra konuşmama hakkını kullandığını söyledi.

