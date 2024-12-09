Sevgilisinin boğazına bıçak dayadı ve rehin aldı!
İstanbul Fatih'te, İspanyol turist S.B.Ş. (21), sevgilisi E.G.F. (33) ile yaşadığı tartışmanın ardından sevgilisini boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Dehşet dolu anlar, polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonrası son buldu.
Olay, Cankurtaran Mahallesi'ndeki bir restoranda dün gece saatlerinde meydana geldi. Yemek yiyen çift arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre, S.B.Ş., tartışma sırasında sevgilisi E.G.F.’nin boğazına bıçak dayayarak onu rehin aldı.
Restorandaki diğer müşterilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, saldırganı sakinleştirmek ve teslim olmasını sağlamak için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından S.B.Ş., bıçağı bırakarak teslim oldu.
Gözaltı ve Hastane Süreci
Gözaltına alınan şüpheli, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlamalarıyla emniyete götürüldü. Şüphelinin olay sırasında uyuşturucu madde etkisi altında olduğu tespit edildi. Rehin alınan E.G.F. ise tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.