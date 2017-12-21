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Sevgilisiyle kocasını öldürüp gömdüler

İZMİT'te, sevgilisi Fahrettin Özcan (40) ile birlikte plan yapan Sibel Güntaç (30), eşi Hüsnü Güntaç'ı (32) öldürerek, cesedini ormanlık alana gömdü.

Sevgilisiyle kocasını öldürüp gömdüler

Olay, 5 Kasım günü, İzmit Ali Kahya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Sibel Güntaç, eşi Hüsnü Güntaç tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle sevgilisi Fahrettin Özcan ile eşini öldürme planı yaptı. Hüsnü Güntaç'ın gece evde uyuduğu sırada eve gelen Fahrettin Özcan, tabancayla başına ateş etti. Sibel Güntaç ile Fahrettin Özcan, Hüsnü Güntaç'ın cesedini Yalova'nın Altınova ilçesi Karadere köyü yakınlarında bulunan ormanlık alana gömdü.

Olayın ardından Hüsnü Güntaç'ın annesi S.H. polis merkezine giderek oğlundan 2 gündür haber alınamadığını bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Sibel Güntaç'ın çelişkili ifadelerinden şüphelenerek, takip altına aldı. Güvenlik kamerası kayıtları ve plaka tanıma sistemi üzerinden incelemeler yapan polis, Sibel Güntaç ve Fahrettin Özcan'ın, Hüsnü Güntaç'a ait otomobille yola çıktıklarını tespit etti. İkili üzerindeki şüphelerde yoğunlaşan polis, Sibel Güntaç ve Fahrettin Özcan'ın, Kütahya'da kiralık bir evde kaldıklarını belirledi.

Dün öğle saatlerinde Kütahya'daki eve yapılan baskınla Sibel Güntaç ile Fahrettin Özcan gözaltına alınarak, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Sibel Güntaç polise verdiği ifadesinde eşinden şiddet görmesi nedeniyle öldürmeyi düşündüğünü söyledi. Hüsnü Güntaç'ın cenazesi ormanlık alanda yapılan kazının ardından çıkarılarak, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Sibel Güntaç ile Fahrettin Özcan adliyeye sevk edildi.

Güntaç çiftinin 2 çocuğu ise Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmit
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