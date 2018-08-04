Tatillerde hayvan dostlarını bırakacak yer bulamayanlar için İstanbul'da bir kedi oteli var. Otelde, sevimli patilere bakımın yanı sıra rehabilitasyon hizmeti veriliyor. Kediler, konuk olarak görüldükleri iki katlı otelin bahçesinde rahatlıkla gezebiliyor. Yani bu merkezde minik dostlarımıza ev ortamı sağlanıyor.





Tatillerde ya da iş gezilerinde hayvan dostlarını bırakacak yer bulamayanlar için İstanbul Altunizade'de açılan otelde, kedilere yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor.



Kediler, sabah yemeğinin ardından saat 10.00'da ortak oyun alanlarına serbest bıralıyor. Burada dilediğince zaman geçiren kedilere, ev ortamındaki rahatlık verilmeye çalışılıyor.



Lucky Cat House'u işleten annesine yardımcı olan Leyla Poyraz, sevimli patilere en iyi şekilde konaklama ve sosyalleşme hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.



Kedi oteli hizmetinin tamamen tesadüf olarak ortaya çıktığını belirten Poyraz, "Hobimizi iş haline getirdik." dedi.



Bu otel 60 kediyi barındırabilecek kapasitede. Merkezde şu anda 30 kadar kedi kalıyor.



ulusal.com.tr Tatile gidecek kedi severlere müjde. İstanbul'da küçük dostlarınız için bir otel var.Tatillerde ya da iş gezilerinde hayvan dostlarını bırakacak yer bulamayanlar için İstanbul Altunizade'de açılan otelde, kedilere yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor.Kediler, sabah yemeğinin ardından saat 10.00'da ortak oyun alanlarına serbest bıralıyor. Burada dilediğince zaman geçiren kedilere, ev ortamındaki rahatlık verilmeye çalışılıyor.Lucky Cat House'u işleten annesine yardımcı olan Leyla Poyraz, sevimli patilere en iyi şekilde konaklama ve sosyalleşme hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.Kedi oteli hizmetinin tamamen tesadüf olarak ortaya çıktığını belirten Poyraz, "Hobimizi iş haline getirdik." dedi.Bu otel 60 kediyi barındırabilecek kapasitede. Merkezde şu anda 30 kadar kedi kalıyor.