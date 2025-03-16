Seyahat edecekler dikkat! İşte kara yollarındaki son durum

Kara yollarında devam eden bakım, onarım ve yapım çalışmaları sürücüler için dikkat edilmesi gereken noktalar oluşturuyor. İşte güncel yol durumu ve alternatif güzergah önerileri...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Seyahat edecekler dikkat! İşte kara yollarındaki son durum
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşakları arasındaki çeşitli kesimlerde 22.00-06.00 saatleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle, belirtilen saatler arasında sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde (Buharkent-1 Kavşağı çıkışı) otoyol çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun karşı şeridinden çift yönlü sağlanıyor.

Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerindeki Halkalı-Kapıkule demir yolu çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak devam ediyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR KULLANILMALI

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan yönünde ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde ve Tokat-Niksar yolunun 30-32. kilometrelerinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü şekilde ilerliyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım, servis yoluna yönlendirilmiş durumda.

Artvin-Erzurum yolunun 1. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

BURSA VE ÇANKIRI YOLLARINDA TRAFİK KONTROLLÜ İLERLİYOR

Bursa-Orhaneli yolunun 78-82. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sürüyor. Sürücüler için trafik kontrollü olarak devam ediyor.

Çankırı-Şabanözü-Çubuk yolunun 39-42. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle trafik, servis yolundan kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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