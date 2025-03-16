Seyahat edecekler dikkat! İşte kara yollarındaki son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşakları arasındaki çeşitli kesimlerde 22.00-06.00 saatleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle, belirtilen saatler arasında sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde (Buharkent-1 Kavşağı çıkışı) otoyol çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun karşı şeridinden çift yönlü sağlanıyor.

Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerindeki Halkalı-Kapıkule demir yolu çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak devam ediyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR KULLANILMALI

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan yönünde ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde ve Tokat-Niksar yolunun 30-32. kilometrelerinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü şekilde ilerliyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım, servis yoluna yönlendirilmiş durumda.

Artvin-Erzurum yolunun 1. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

BURSA VE ÇANKIRI YOLLARINDA TRAFİK KONTROLLÜ İLERLİYOR

Bursa-Orhaneli yolunun 78-82. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sürüyor. Sürücüler için trafik kontrollü olarak devam ediyor.

Çankırı-Şabanözü-Çubuk yolunun 39-42. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle trafik, servis yolundan kontrollü bir şekilde sağlanıyor.