Seyahate çıkmadan önce bakın! İşte yol bakım ve onarım yapılan noktalar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), ülke genelindeki yol ağında sürdürülen yapım, bakım ve onarım faaliyetleri nedeniyle, çalışma yapılan tüm kesimlerde hızın düşürülmesi ve trafik işaretleri ile işaretçilerine harfiyen uyulması gerektiğini yineledi.

ANKARA, ADANA VE BURSA'DA TAM KAPANMA UYGULAMALARI

KGM'nin yol durumu bültenine göre, sürücüleri en çok zorlayacak kapanmalar şu güzergahlarda yaşanıyor:

Polatlı-Ankara: Yolun 44-46. kilometrelerinde yürütülen Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları sebebiyle, Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu noktada alternatif yollardan sürdürülüyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir İl Sınırı: Güzergahın 23-28. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı şeritten (Ankara-Bursa istikameti) iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Adana-Mersin Yolu: 0-1. kilometrelerde bulunan Liman Köprüsü'ndeki derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Adana-Mersin istikameti trafiğe kapatıldı. Sürücüler, liman D kapısı çıkışına yönlendiriliyor.

ARTVİN'DE HEYELAN NEDENİYLE YOL KAPANDI

Karadeniz Bölgesi'nde ise Artvin'in Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 32. kilometresinde bir heyelan meydana geldi. Yaşanan toprak kayması dolayısıyla güzergahın Kemalpaşa-Sarp yönü trafiğe kapandı. Ulaşımın diğer istikamet üzerinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sürdürüldüğü bildirildi.

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA İKİ YÖNLÜ TRAFİK AKIŞI

Birçok ilde, bölünmüş yollardaki çalışmalar nedeniyle trafik tek bir bölümden iki yönlü olarak sağlanıyor:

İzmir-Turgutlu: Yolun 24-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bu şekilde devam ediyor.

Korkuteli-Antalya: Güzergahın 0-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Alaca-Zile: Yolun 11-13. kilometrelerinde de yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Kayseri: 57-59. kilometrelerdeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Kastamonu: 2-4. kilometrelerdeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

KONTROLLÜ GEÇİŞLER VE DİĞER ÇALIŞMALAR

KGM'nin bültenine göre diğer güzergahlardaki durum ise şöyle:

TİS (Toprakkale-İskenderun) Otoyolu: İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları (2-6. km) arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elazığ-Diyarbakır Yolu: 46-48. kilometrelerdeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Tirebolu-Doğankent Yolu: 10-11. kilometrelerdeki genişletme çalışması nedeniyle trafik akışı, kısa sürelerle kesilerek ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Yenice-Karabük Yolu: 51-53. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun her iki istikametinde ve Kardemir Kavşağı bölgesinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gebze-Darıca Yolu: 1-2. kilometrelerde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Altköy-Refahiye-Erzincan Yolu (21-26. km), Seydikemer-Söğüt Yolu (0-13. km) ve Hadim-Alanya Yolu (5-22. km): Bu güzergahlardaki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.