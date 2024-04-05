Seydikemer'de satranç turnuvası

Amacı, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında, kamu kaynaklarının etkin kullanılması, dünyada her geçen gün tüketim miktarları artan enerji kaynakları hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturulması, çevreye duyarlı, doğayla barışık, tüketim bilinci yüksek, ekolojik dengeye katkı sağlayan nesiller yetiştirilmesi olan Mavi-Yeşil Okullar Projesi kapsamında yapıldı.

“Hamleni Doğa İçin Yap” temalı 3. Geleneksel Satranç Turnuvası, enerjiyi verimli kullanma ve çevre kirliliğine karşı mücadele etme bilincini genç nesillere aşılamak amacıyla sona erdi. Turnuva, doğal yaşam alanlarını koruma ve bilinçli tüketici olma konularında farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Turnuvanın sonunda dereceye giren genç satranç ustalarına madalyalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur, Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Ercan, Seydikemer İlçe TSF Temsilcisi Mehmet Şener ve sağlık personeli Niyazi Şahiner takdim etti.