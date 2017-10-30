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Seyir halindeki aracını park edip yaktı

İstanbul Şişli'de bir vatandaş seyir halindeki aracını park edip yaktı. Ardından bıçakla arabanın lastiklerini parçaladı. İtfaiye, ancak polisin gelmesi ile yangına müdahale edebildi.

Seyir halindeki aracını park edip yaktı

Önce yaktı, sonra hızını alamayıp bıçaklamaya başladı.

İstanbul Şişli'de, Eyüp Dilme adlı vatandaş seyir halinde olduğu aracı bir anda park edip yakmaya başladı.

Paşa Mahallesi'nde saat 04.00 sularında yaşanan olayda sürücü Eyüp Dilme bir süre aracın yanmasını izledi.

Araca kimsenin yaklaşmasını istemeyen şahıs elindeki bıçakla çevredekileri tehdit etmeye başladı. Daha da sinirlenerek bıçakla aracın lastiklerini parçaladı.


İtfaiye ekipleri yanan aracı polisin gelmesiyle söndürebildi.

Şahıs gözaltına alınarak sakinleştirildi. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #şişli
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