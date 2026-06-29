Seyir halindeki araçtan havaya ateş açtı! Şüpheliden “canım sıkkındı” savunması
Eskişehir'de seyir halindeki aracından tabancayla havaya ateş açtıktan sonra polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaşanan hareketli takibin ardından yakalandı.
Olay, Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Seyitgazi yolu üzerinden kent merkezine doğru ilerlemekte olan 26 FU 561 plakalı sedan otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken elindeki tabancayla havaya ateş açtı. Silah sesini ve durumu fark eden polis ekipleri, söz konusu aracı durdurmak amacıyla hızla harekete geçti.
Emniyet güçlerinin yasal 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Şahıs, takipten kurtulmak amacıyla güzergahını değiştirerek Çankaya Mahallesi'nin ara sokaklarına girdi ve izini kaybettirmek için çeşitli manevralar yaptı.
Ekiplerin dikkatli ve ısrarlı takibi sonucunda şüphelinin kaçış girişimi Kartopu Caddesi üzerinde son buldu. Önü kesilen araç başarılı bir şekilde durduruldu.
ŞÜPHELİDEN 'CAN SIKINTISI' SAVUNMASI
Operasyonun sonucunda araç sürücüsü Mehmet Can Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülmek üzere işlem yapılan şüphelinin, yakalandığı esnada kolluk kuvvetlerine verdiği ilk beyan kayıtlara geçti.
Mehmet Can Ç.'nin ekiplere söylediği, "Canım sıkkındı, ondan dolayı ateş ettim" ifadeleri tutanaklarda yerini aldı.
Meydana gelen olayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.