Seyir halindeki araçtan havaya ateş açtı! Şüpheliden “canım sıkkındı” savunması

Olay, Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Seyitgazi yolu üzerinden kent merkezine doğru ilerlemekte olan 26 FU 561 plakalı sedan otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken elindeki tabancayla havaya ateş açtı. Silah sesini ve durumu fark eden polis ekipleri, söz konusu aracı durdurmak amacıyla hızla harekete geçti.