Adıyaman’da seyir halindeki otomobilde yangın

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da seyir halindeki otomobilin motor kısmı yandı.



Alınan bilgiye göre, Hüseyin Demirkol, Gölbaşı Caddesi üzerinde ilerlerken 63 M 0287 plakalı otomobilinin motor kısmından dumanların çıktığını görünce aracı durdurdu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri geldi.

Cadde trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Bu arada, yangın anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.



Kamera kayıtlarında, otomobilin motor kısmından dumanların yükselmesi, panik halindeki vatandaşların araca müdahalesi ve itfaiye ekiplerin çalışması yer alıyor.



