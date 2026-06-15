Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışma ölümle sonuçlandı. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan hareket halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda başından vurulan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybederken, kaza yapan aracın sürücüsü yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kayabaşı Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda geçtiğimiz perşembe günü iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı. K. Abdullaeva, F.J. ve S.J. ile S.A. ve E.Ö. arasında başlayan tartışmanın daha fazla büyümesini engellemek isteyen K. Abdullaeva ve beraberindekiler, K.K. idaresindeki 38 LK 042 plakalı otomobile binerek bölgeden uzaklaştı. Karşı grupta yer alan S.A. ve E.Ö. ise otomobilin peşini bırakmayarak takibe başladı.

SEYİR HALİNDEKİ ARACA KURŞUN YAĞMURU

Şüpheliler S.A. ve E.Ö., seyir halindeki 38 LK 042 plakalı araca tabancayla peş peşe ateş açtı. Çok sayıda merminin isabet ettiği araçta yolcu konumunda bulunan yabancı uyruklu K. Abdullaeva kafasından vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırının etkisiyle paniğe kapılan sürücü K.K., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlileri başından vurulan K. Abdullaeva ile çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü K.K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan K. Abdullaeva, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cinayetle sonuçlanan takibin ardından olay yerinden kaçan şüpheliler S.A. ve E.Ö., emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Meydana gelen silahlı saldırı ve kaza olayına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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