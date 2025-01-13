Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alevleri fark eden otobüs şoförü facia yaşanmasının önüne geçti. Yolcuların tahliye olduğu otobüsteki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
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Adana'nın Pozantı ilçesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Olayın meydana geldiği adres, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Yalova'ya giden Yılmaz Üner'in kullandığı içinde 8 yolcu bulunan otobüs, motor kısmından alev aldı.

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı - Resim : 1

Otobüs şoförü Yılmaz Üner, alevleri fark edince aracı emniyet şeridine çekti, yolcuların da tahliyesini sağladı.

Durumun yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı - Resim : 2

Bir süre trafiğe kapanan yol, yangının söndürülmesinin ardından açıldı.

Araç kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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