Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alevleri fark eden otobüs şoförü facia yaşanmasının önüne geçti. Yolcuların tahliye olduğu otobüsteki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Adana'nın Pozantı ilçesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Olayın meydana geldiği adres, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Yalova'ya giden Yılmaz Üner'in kullandığı içinde 8 yolcu bulunan otobüs, motor kısmından alev aldı.
Otobüs şoförü Yılmaz Üner, alevleri fark edince aracı emniyet şeridine çekti, yolcuların da tahliyesini sağladı.
Durumun yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Bir süre trafiğe kapanan yol, yangının söndürülmesinin ardından açıldı.
Araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı