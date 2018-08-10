260 kiloluk top mermisini tek başına sırtlayan Çanakkale kahramanı Koca Seyit'in köyü de, anıt mezarı da taş ocağının tozu altında kaldı. Köylüler yıllarca sabırla katlandıkları bu duruma sonunda isyan etti, kamyonların yolunu kapattı. 2 gün eylem yaptı, nöbet tuttu. Jandarma ile köylüler arasında gergin anlar yaşandı.

Çanakkale kahramanı Seyit onbaşının köylüleri taş ocağına isyan etti. Kamyonların yolunu kapattı, 2 gün 2 gece nöbet tuttu, eylem yaptı. Direniş boyunca hayır yemeği de dağıtıldı. Tepkilerin odağında, taş ocağının sahibi AKP'li Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal vardı.



Vatan Partisi Havran ilçe başkanı Ethem Dülgeroğlu bir yıldır köylüleri destekliyor. Onların sesini ilk duyuran oydu.



Muhtar Fahrettin Karaman, köylünün su bile içemediğini söyledi.



CHP Balıkesir milletvekili Ensar Aytekin de eylem başladıktan sonra köye geldi, yetkililere telefon etti. Jandarma komutanıyla konuştuktan sonra köylüler yolu açtı.



Edremit ve Burhaniye Çevre Platformları adına konuşan Süheyla Doğan'a göre tahribat çok büyük.



260 kiloluk top mermisini sırtlayarak 1. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın anıt mezarı da tozdan etkileniyor. Muhammet Yıkar, Koca Seyit'in gerçek torunlarından.



Türkiye'nin dört bir yanından anıt mezara gelen ziyaretçiler de üzgün.



AKP'li Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ise, "Köylüler toz konusunda haklıdırlar" dedi. Yolu asfaltlamak için daha önce çalışma başlattıklarını, gecikmenin asfalt ekibinden kaynaklandığını savundu.







HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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