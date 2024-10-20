Şeyma hakkında yeni gelişme: İpte asılı halde bulunmuştu

Batman'ın Kozluk ilçesinde Ocak 2024'te, evinin önündeki ipte asılı bulunan 8 yaşındaki Şeyma S., ailesi tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Şeyma S. ile ilgili yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise soruşturmada verilen takipsizlik kararına itiraz etmişti. Son olarak küçük çocuk bakanlığın koruması altına alındı.

BAKAN DUYURDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman’ın Kozluk ilçesindeki evlerinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulunan 8 yaşındaki çocuğun Bakanlık gözetimine alındığını ve sağlık kontrolleri için hastaneye nakledildiğini bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

- Batman’ın Kozluk ilçesinde Şeyma kızımıza yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada verilen takipsizlik kararı, Bakanlığımızın itirazı üzerine kaldırılarak soruşturma yeniden başlatılmıştı. Bugün itibarıyla Şeyma kızımız, Bakanlığımızın gözetimine alınmış ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilmek üzere hastaneye nakledilmiştir.

BATMAN'DA NELER YAŞANDI?

7 Ocak 2024'te Batman'ın Kozluk ilçesindeki evinin önündeki ipte asılı bulunan 8 yaşındaki Şeyma S., ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Şeyma S.'nin ailesi çocuğun ipte asılı olmadığı, oyun oynarken asma dalına dolandığı ve o dalın boynunu kestiği yönünde ifadelerde bulundu. Hastanede tedavi gören Şeyma S. bu olaydan sonra engelli kaldı.

Olayın ardından cinsel istismar iddiaları gündeme gelirken, sosyal medyada bu durum tepki çekti. Adli Tıp Kurumu'nun raporu basına yansıdı.

Raporda, "Posteir Fonix bölgesinden alınan sürüntü örneğinden hazırlanan preparatın mikroskobik incelemesinde az sayıda sperm hücresi görüldü. Olay yerinden alındığı bildirilen erkek çocuk atletinden alınan lekelerden (leke 1,2,4,5) siyah tişörtten alınan lekelerden (leke 1,2,3,4) hazırlanan preparatların mikroskobik incelemelerinde sperm hücresi görüldü. Örneklerin meni içerdiği tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından olaya ilişkin dosyanın 26 Nisan 2024’te alınan ek bir raporla 'somut delil yoktur' denilerek kapatıldığı belirtildi.

Soruşturma sonucunda başsavcılık takipsizlik kararı verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, soruşturmada verilen takipsizlik kararına itiraz etti.