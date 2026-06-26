Seyrantepe Hamidiye Etfal'de taciz skandalı! Perdeyi çekip 80 yaşındaki hastaya...

Hastanede temizlik personeli olarak görev yapan bir şahsın, tedavi gören ve bilinci tam yerinde olmayan 80 yaşındaki yaşlı bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Hemşirelerin ve odadaki diğer hastaların dikkati sayesinde suçüstü yakalanan şüpheli, Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle gözaltına alınarak tutuklandı.

"TEMİZLİK" BAHANESİYLE PERDELERİ ÇEKİYORDU

NTV'den Yağız Şenkal'ın haberine göre; hastanede taşeron temizlik işçisi olarak çalışan zanlı, 80 yaşındaki yaşlı kadının tedavi gördüğü odaya normalin dışında, çok sık aralıklarla girmeye başladı. Durumun rutin bir temizlik çalışmasının ötesine geçtiğini fark eden oda sakinleri ve görevli hemşire, şahsı takibe aldı.

Şüphelinin odaya her girdiğinde temizlik bahanesiyle yatak etrafındaki paravan perdeleri tamamen kapatarak hastaya yaklaşmaya çalıştığı ve kadının kendinde olmamasını fırsat bilerek tacizde bulunduğu saptandı.

HEMŞİRE SUÇÜSTÜ YAKALADI, BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Şüphelinin hareketlerini izleyen görevli hemşire, duruma anında müdahale ederek skandalı suçüstü payıyla ortaya çıkardı. Yaşanan rezaletin hastane yönetimine ve başhekimliğe bildirilmesinin ardından idari tahkikat başlatılırken, durum Sağlık Bakanlığı'na da iletildi.

Sağlık Bakanlığı'nın gecikmeksizin adli makamlara suç duyurusunda bulunması üzerine, emniyet güçleri hastaneye gelerek temizlik görevlisini gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur yaşlı kadının ise hastanedeki genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin güvenli bir şekilde devam ettiği öğrenildi.