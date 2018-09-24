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Sezer Polat balık tutmak için girdiği nehirde boğuldu

Bingöl'de balık tutmak için girdiği Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi boğuldu.

Sezer Polat balık tutmak için girdiği nehirde boğuldu

Gümüşlü köyü Paymerg mezrası yakınlarından geçen Murat Nehri kıyısına, arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Sezer Polat (25), balık avlamak için suya girdi. Polat bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolurken, arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

Bingöl AFAD, UMKE, Bingöl Belediyesi ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Polat'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Ceset, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #murat nehri #bingöl
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