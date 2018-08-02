Sezonun ilk kuru inciri, Aydın'da törenle borsaya teslim edildi. Üreticilerin bu yılki fiyat beklentisi 15 lira civarında.

Aydın'da sezonun ilk kuru inciri için alım töreni düzenlendi.



Aydın Ticaret Borsası tarafından toplam 200 kilo incir, kilosu 80 liradan sembolik fiyatla satın alındı. Üreticilerin bu yılki fiyat beklentisi ise 15 lira civarında.



İncir meyvesi, yağmuru ve nemi hiç sevmiyor. Üreticiler sezondan umutlu. Ancak geçtiğimiz günlerde yaşanan yağışlar nedeniyle rekoltede düşüş bekleniyor.



Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen törenin sonunda, sezonun ilk kuru incirini getiren 6 üreticiye birer altın hediye edildi.



Tam bir enerji deposu olan incirin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle bağışıklığı güçlendiriyor, kemikleri besliyor, sindirim sistemini çalıştırıyor. Yüksek potasyum oranı ile kalbi rahatlatıyor, yüksek tansiyona karşı yardımcı. Üstelik GDO içermeyen, tamamen doğal üretilen yerli bir meyve. Ancak diyabet hastaları doktora danışmalı.



Türkiye, incirde dünya birincisi. Aydın ili de hem Türkiye'nin, hem de Dünyanın incir başkenti. Üretilen incirin büyük kısmı ihraç ediliyor. Bu nedenle Aydın'da incir sezonunun açılması, dünyada da incir sezonunun açılması anlamına geliyor.



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