‘Sibergöz-36’ operasyonunda 19 kişi tutuklandı

FARKLI İLLERDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Afyonkarahisar, Nevşehir, Malatya ve İzmir merkezli İstanbul, Mersin, Antalya, Ankara, Van, Kayseri, Diyarbakır, Kars, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Amasya, Muğla, Niğde ve Sivas'ta operasyon düzenlendi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA AÇIKLADI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu sosyal medya hesabından “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Sibergöz-36 operasyonu gerçekleştirdi” şeklinde duyurdu.

66 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 66 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 24’ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan 42'si ise sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 19 şahıs çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.