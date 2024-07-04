"Sibergöz-49" operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde "nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen "Sibergöz-49" operasyonlarında 110 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"Sibergöz-49" operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı
Editör: Mert Sagit
Son Güncelleme:

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 29 ilde "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik "Sibergöz-49" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda, hesaplarında 3 milyar 750 milyon lira işlem hacmi bulunan 110 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Siber vatanda sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında." ifadesini kullandı.

Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli İstanbul, Malatya, Balıkesir, Antalya, Mersin, Konya, Artvin, Düzce, Kırklareli, İzmir, Adana, Batman, Bursa, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere 29 ilde düzenlendiğini anlatan Yerlikaya, emniyet güçlerini tebrik etti.

Türkiye-Avusturya maçı rekor kırdı!Türkiye-Avusturya maçı rekor kırdı!Spor
# siber suç # operasyon
Çok Okunanlar
Türkiye-Avusturya maçı rekor kırdı!
Türkiye-Avusturya maçı rekor kırdı!
Atakum Belediyesi'ne haciz geldi!
Atakum Belediyesi'ne haciz geldi!
İrfan Can Eğribayat'ın acı günü
İrfan Can Eğribayat'ın acı günü
5 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var
5 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var
Mert Günok tarihi kurtarışını yorumladı
Mert Günok tarihi kurtarışını yorumladı
Öne Çıkanlar Yemen Rusya ile görüştü ardından ABD İsrail ve İngiltere gemilerini vurdu! Yemen Rusya ile görüştü ardından ABD İsrail ve İngiltere gemilerini vurdu! Dilan Polat davasında yeni gelişme: 27 yıl... Dilan Polat davasında yeni gelişme: 27 yıl...