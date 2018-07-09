Hava sıcaklığı yurdun birçok kesiminde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak hava yalnızca bizleri değil, hayvanları da kötü etkiliyor. Gaziantep hayvanat bahçesi sakinleri, bunaltan sıcaklara karşı bakın nasıl serinliyor.



Hava



Gaziantep Hayvanat Bahçesi, alan genişliği ve tür sayısı bakımından Türkiye’de ilk, Avrupa’da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada bulunuyor.



Hayvanların sıcaktan etkilenmesini en aza indirmek için yetkilililer çeşitli önlemler alınıyor. Havuzlar bunların başında geliyor.



Bir de ‘buz kokteyl’li önlem var. Kaplan, aslan, puma, leopar ve jaguar gibi yırtıcı hayvanlar buzlu et kokteyli ile,



Ayılar ise karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan meyve kokteyli ile serinletiliyor.



Başta develer ve zebralar olmak üzere hayvanlar, günün belirli saatlerinde hortumla ıslatılıyor.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanların böylece sağlıklı, ziyaretçilerin de ilgili olduğunu söyledi.



ulusal.com.tr Hava sıcak lığı 40 dereceye çıktı. Hayvanat bahçesi sakinleri için acil önlem alındı. Gaziantep sıcaklarına çare de etli ve meyveli buz kokteyli oldu.Gaziantep Hayvanat Bahçesi, alan genişliği ve tür sayısı bakımından Türkiye’de ilk, Avrupa’da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada bulunuyor.Hayvanların sıcaktan etkilenmesini en aza indirmek için yetkilililer çeşitli önlemler alınıyor. Havuzlar bunların başında geliyor.Bir de ‘buz kokteyl’li önlem var. Kaplan, aslan, puma, leopar ve jaguar gibi yırtıcı hayvanlar buzlu et kokteyli ile,Ayılar ise karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan meyve kokteyli ile serinletiliyor.Başta develer ve zebralar olmak üzere hayvanlar, günün belirli saatlerinde hortumla ıslatılıyor.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanların böylece sağlıklı, ziyaretçilerin de ilgili olduğunu söyledi.