Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın!

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken; Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.