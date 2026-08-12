Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken; Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Samsun ve Ordu genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Rüzgarın ise Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bölgelerimizde hava durumu ve sıcaklıklar
Ege: Az bulutlu, iç kesimler parçalı bulutlu. (İzmir: 38°C, Denizli: 40°C, Muğla: 38°C, Uşak: 34°C)
Marmara: Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu. (İstanbul: 31°C, Bursa: 34°C,
Çanakkale: 35°C, Kırklareli: 35°C
Akdeniz: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak yağışlı. (Antalya: 40°C, Adana: 36°C,
Burdur: 37°C, Hatay: 33°C
İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. (Ankara: 33°C, Konya: 32°C,
Eskişehir: 33°C, Aksaray: 33°C
Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Bolu: 32°C, Düzce: 31°C,
Kastamonu: 33°C, Zonguldak: 29°C
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Samsun ve Ordu'da yağışlar kuvvetli.
Samsun: 31°C, Trabzon: 28°C,
Rize: 30°C, Amasya: 32°C
Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır) gök gürültülü sağanak yağışlı.
Erzurum: 26°C, Kars: 26°C,
Malatya: 35°C, Van: 27°C
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır: 40°C, Şanlıurfa: 40°C,
Mardin: 36°C, Siirt: 37°C