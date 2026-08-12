Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 1

 Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken; Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

1 19
Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 2

Samsun ve Ordu genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

2 19
Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 3

Rüzgarın ise Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

3 19
Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 4

Bölgelerimizde hava durumu ve sıcaklıklar


Ege: Az bulutlu, iç kesimler parçalı bulutlu. (İzmir: 38°C, Denizli: 40°C, Muğla: 38°C, Uşak: 34°C)

4 19
Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 5

Marmara: Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu. (İstanbul: 31°C, Bursa: 34°C, 

5 19
Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 6

Çanakkale: 35°C, Kırklareli: 35°C

6 19
Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 7

Akdeniz: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak yağışlı. (Antalya: 40°C, Adana: 36°C, 

7 19
Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 8

Burdur: 37°C, Hatay: 33°C

8 19
Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 9

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. (Ankara: 33°C, Konya: 32°C,


9 19
Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 10

Eskişehir: 33°C, Aksaray: 33°C

10 19
Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 11

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Bolu: 32°C, Düzce: 31°C, 

11 19
Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 12

Kastamonu: 33°C, Zonguldak: 29°C

12 19
Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 13

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Samsun ve Ordu'da yağışlar kuvvetli.

Samsun: 31°C, Trabzon: 28°C, 

13 19
Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 14

Rize: 30°C, Amasya: 32°C

14 19
Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 15

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır) gök gürültülü sağanak yağışlı.

Erzurum: 26°C, Kars: 26°C,

15 19
Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 16

Malatya: 35°C, Van: 27°C

16 19
Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 17

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.

Diyarbakır: 40°C, Şanlıurfa: 40°C,

17 19
Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 18

Mardin: 36°C, Siirt: 37°C

18 19
Sıcak dalgasının ortasında sağanak sürprizi: 12 Ağustos’ta bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 19
19 19
sağanak yağış Hava durumu