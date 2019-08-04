Sıcak hava arıcıları vurdu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kuraklık, tarım alanlarının yanı sıra arıcılığı da olumsuz etkiledi. Türkiye'nin önemli bal üretim merkezinden Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen yıl yağış nedeniyle yeterince bal üretemeyen arıcılar, bu yıl da aşırı sıcaklar nedeniyle zor bir sezon geçiriyor.





Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması ve bölgenin yağış almaması nedeniyle ilkbaharda açan çiçeklerin erken kuruması yüzünden çiçeklerden verim alamayan arılar yeterince bal üretemedi.



İşleri kötü giden bal üreticisi ne yapacağını bilemez halde.



Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, 2019'da Kars ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kurak bir sezon geçirdiğini söyledi.



Kötü giden sezon nedeniyle arıcıların çektiği kredileri ödemekte zorluk çektiğini belirten Ertaş arı üreticisinin çektiği kredilerin yapılandırılmasını talep etti.





ulusal.com.tr Arıcılar bu yılda zor bir sezon geçiriyor. Türkiye'nin önemli bal üretim merkezinden Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen yıl arı üreticileri yağış nedeniyle bal üretiminde sıkıntı yaşarken bu yıl da aşırı sıcaklar nedeniyle başları dertte.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması ve bölgenin yağış almaması nedeniyle ilkbaharda açan çiçeklerin erken kuruması yüzünden çiçeklerden verim alamayan arılar yeterince bal üretemedi.İşleri kötü giden bal üreticisi ne yapacağını bilemez halde.Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, 2019'da Kars ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kurak bir sezon geçirdiğini söyledi.Kötü giden sezon nedeniyle arıcıların çektiği kredileri ödemekte zorluk çektiğini belirten Ertaş arı üreticisinin çektiği kredilerin yapılandırılmasını talep etti.