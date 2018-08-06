İzmir'de aşırı sıcaklardan hayvanlar da nasibini aldı. Doğal Yaşam Parkı sakinlerinin su içinde geçirdikleri süreler de uzamaya başladı. Buzlar içindeki meyve ve yemişler ise parkın en gözde ikramı oldu.

Sudan çıkmıyorlar... Buzlar içinde sunulan yiyecekleri afiyetle yiyorlar...



İzmir'de havaların sıcaklığı 40 dereceyi aşıyor... Sıcak havalardan sadece insanlar değil hayvanlarda etkileniyor...



Büyükşehir Belediyesi'nin 2008 yılında hizmete açtığı Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri, sıcak yaz günlerinde buzlar içinde sunulan yiyeceklerle serinliyor.



Sıcaklardan korunabilmek için barınaklarındaki gölge alanları tercih eden hayvanlar, her fırsatta suya girerek serinlemeye çalışıyor.



Sıcakların yükseldiği günlerin özel sürprizi ise içinde yiyecek ve buz bulunan özel kaplar oluyor.



Sıcak hava nedeniyle iştahları kapanan hayvanları rahatlatmak için beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanan buzlu yiyecek kaplarında, hayvanın türüne göre et veya çeşitli meyveler sunuluyor.



Lemurlar, ayılar, sırtlanlar, kaplanlar ve filler, buzlu meyvelerini afiyetle yedikten sonra serin sularda keyif yapıyor.



ulusal.com.tr



