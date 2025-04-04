Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller
Bayram tatilinin ardından yurt genelinde hava sıcaklıkları artış göstermişti. Ancak Meteoroloji uzmanları, kar yağışlarının yeniden başlayacağını duyurdu.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, Türkiye'nin farklı bölgelerinde kar yağışının etkili olacağı belirtiliyor. Uzmanlar, bu dönemde yılın son kar yağışının yaşanacağını vurguladı.
Soğuk Hava Dalgası Geliyor
Meteoroloji uzmanları, Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının Türkiye’yi etkisi altına alacağını açıkladı. Soğuk hava dalgasının, özellikle önümüzdeki hafta boyunca etkili olacağı ve bazı bölgelerde kar yağışlarının yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.
Hava Forum’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Balkanlar’dan ülkemize soğuk ve yer yer kar yağışlı hava dalgası geliyor. Pazar gecesi giriş yapacak,” ifadelerine yer verildi.
Hangi İllerde Kar Yağışı Bekleniyor?
Soğuk havanın özellikle iç ve doğu bölgelerde etkili olması bekleniyor. Kar yağışının yüksek kesimlerde daha yoğun olacağı, diğer bölgelerde ise zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği ifade ediliyor. Ayrıca, rüzgarın kuvvetli esmesi de tahmin ediliyor.
Meteoroloji uzmanları, salı, çarşamba ve perşembe günlerinde kar yağışının etkili olacağı illeri açıkladı. İşte kar yağışının beklenmesi tahmin edilen bölgeler:
Kocaeli Kartepe
Bursa Uludağ
Bolu
Düzce
Zonguldak
Konya
Ankara
Eskişehir
Sivas
Sinop
Son Kar Yağışı Olabilir
Soğuk hava dalgası ile birlikte, senenin son kar yağışının da yaşanması bekleniyor. Özellikle kayak merkezlerinde karla kaplanmış beyaz manzaralar tekrar gözler önüne serilecek.