Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller

Soğuk havanın özellikle iç ve doğu bölgelerde etkili olması bekleniyor. Kar yağışının yüksek kesimlerde daha yoğun olacağı, diğer bölgelerde ise zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği ifade ediliyor. Ayrıca, rüzgarın kuvvetli esmesi de tahmin ediliyor.