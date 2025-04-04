Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller

Bayram tatilinin ardından yurt genelinde hava sıcaklıkları artış göstermişti. Ancak Meteoroloji uzmanları, kar yağışlarının yeniden başlayacağını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller - Resim: 1

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, Türkiye'nin farklı bölgelerinde kar yağışının etkili olacağı belirtiliyor. Uzmanlar, bu dönemde yılın son kar yağışının yaşanacağını vurguladı.

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Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller - Resim: 2

Soğuk Hava Dalgası Geliyor

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Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller - Resim: 3

Meteoroloji uzmanları, Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının Türkiye’yi etkisi altına alacağını açıkladı. Soğuk hava dalgasının, özellikle önümüzdeki hafta boyunca etkili olacağı ve bazı bölgelerde kar yağışlarının yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.

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Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller - Resim: 4

Hava Forum’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Balkanlar’dan ülkemize soğuk ve yer yer kar yağışlı hava dalgası geliyor. Pazar gecesi giriş yapacak,” ifadelerine yer verildi.

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Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller - Resim: 5

Hangi İllerde Kar Yağışı Bekleniyor?

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Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller - Resim: 6

Soğuk havanın özellikle iç ve doğu bölgelerde etkili olması bekleniyor. Kar yağışının yüksek kesimlerde daha yoğun olacağı, diğer bölgelerde ise zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği ifade ediliyor. Ayrıca, rüzgarın kuvvetli esmesi de tahmin ediliyor.

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Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller - Resim: 7

Meteoroloji uzmanları, salı, çarşamba ve perşembe günlerinde kar yağışının etkili olacağı illeri açıkladı. İşte kar yağışının beklenmesi tahmin edilen bölgeler:



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Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller - Resim: 8

Kocaeli Kartepe

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Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller - Resim: 9

Bursa Uludağ

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Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller - Resim: 10

Bolu

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Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller - Resim: 11

Düzce

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Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller - Resim: 12

Zonguldak

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Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller - Resim: 13

Konya

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Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller - Resim: 14

Ankara

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Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller - Resim: 15

Eskişehir

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Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller - Resim: 16

Sivas

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Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller - Resim: 17

Sinop

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Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller - Resim: 18

Son Kar Yağışı Olabilir

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Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller - Resim: 19

Soğuk hava dalgası ile birlikte, senenin son kar yağışının da yaşanması bekleniyor. Özellikle kayak merkezlerinde karla kaplanmış beyaz manzaralar tekrar gözler önüne serilecek.

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