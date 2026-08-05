Sıcak havanın ardından yağış alarmı: 6 Ağustos Perşembe günü bu 3 kente dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinde etkili olan sıcak bahar ve yaz havası bazı bölgelerde yerini yerel yağışlara bırakıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sıcak havanın ardından yağış alarmı: 6 Ağustos Perşembe günü bu 3 kente dikkat!
Yayınlanma:

 Yapılan uyarılara göre, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki 3 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Gök gürültülü sağanak beklenen 3 şehir

Sıcak havanın ardından yağış alarmı: 6 Ağustos Perşembe günü bu 3 kente dikkat! - Resim : 16 Ağustos 2026 Perşembe günü yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilen iller şunlardır:

Kars
Ardahan
Artvin
Meteoroloji yetkilileri, bahsedilen şehirlerde öğle ve akşam saatlerinde oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmalarını önemle hatırlattı.

Gazze'de acı bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 73 bin 381'e yükseldiGazze'de acı bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 73 bin 381'e yükseldiGündem
sağanak yağış Hava durumu
Günün Manşetleri
Gazze'de acı bilanço ağırlaşıyor!
Avcılar Belediyesi'ne ihaleye fesat operasyonu!
YAŞ kararlarında dikkat çeken ayrıntı
Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı!
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra Meclis kürsüsünde!
"Terörsüz Türkiye" çerçeve yasasının adı belli oldu!
Karadeniz'de Türk sahipli gemilere İHA saldırısı
9 il için yüksek orman yangını riski uyarısı!
Pezeşkiyan'dan ABD'ye net mesaj!
Çok Okunanlar
Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Meteoroloji 5 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı!
Araç sahiplerine müjde: Motorin fiyatlarında büyük düşüş! İşte güncel rakamlar Araç sahiplerine müjde: Motorin fiyatlarında büyük düşüş! İşte güncel rakamlar
Altında rekor serisi sürüyor! İşte 5 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın fiyatları Altında rekor serisi sürüyor! İşte 5 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın fiyatları
Korkutan deprem: 6,3 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası artçı uyarısı yapıldı Korkutan deprem: 6,3 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası artçı uyarısı yapıldı
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?