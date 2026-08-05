Sıcak havanın ardından yağış alarmı: 6 Ağustos Perşembe günü bu 3 kente dikkat!

Yapılan uyarılara göre, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki 3 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Gök gürültülü sağanak beklenen 3 şehir

6 Ağustos 2026 Perşembe günü yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilen iller şunlardır:

Kars

Ardahan

Artvin

Meteoroloji yetkilileri, bahsedilen şehirlerde öğle ve akşam saatlerinde oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmalarını önemle hatırlattı.