Sıcaklık 40 dereceyi bulacak, 8 ilde sağanak alarmı!

Batı bölgelerde ise Muğla çevresinde bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor. Yağışın kısa süreli ama etkili olabileceği ve bazı bölgelerde ulaşımı aksatabileceği tahmin ediliyor. Diğer tüm batı ve iç kesimler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.