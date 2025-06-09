Sıcaklık 40 dereceyi bulacak, 8 ilde sağanak alarmı!

Bayramın son günü Türkiye’yi kavurucu sıcaklıklar ve yerel sağanaklar bekliyor. Meteoroloji uyarıyor: 2 ilde sıcaklık 40 dereceyi aşacak, 7 il 38 dereceyi görecek. Doğu Anadolu’da ise sağanak yağış ve gök gürültülü fırtına etkili olacak. İşte il il hava durumu detayları…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Sıcaklık 40 dereceyi bulacak, 8 ilde sağanak alarmı! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Haziran 2025 tarihli hava tahmin raporuna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda (Iğdır hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. 

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Sıcaklık 40 dereceyi bulacak, 8 ilde sağanak alarmı! - Resim: 2

Bu bölgelerdeki vatandaşlara ani sel, yıldırım, dolu ve rüzgar gibi meteorolojik risklere karşı tedbirli olmaları çağrısı yapıldı. Özellikle Van, Ağrı, Hakkâri ve Bitlis çevreleri risk altında.

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Sıcaklık 40 dereceyi bulacak, 8 ilde sağanak alarmı! - Resim: 3

Batı bölgelerde ise Muğla çevresinde bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor. Yağışın kısa süreli ama etkili olabileceği ve bazı bölgelerde ulaşımı aksatabileceği tahmin ediliyor. Diğer tüm batı ve iç kesimler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

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Sıcaklık 40 dereceyi bulacak, 8 ilde sağanak alarmı! - Resim: 4

Hava sıcaklıkları neredeyse tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji, özellikle iç ve güney bölgelerde sıcaklıkların insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek seviyelere ulaşacağını vurguladı.

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Sıcaklık 40 dereceyi bulacak, 8 ilde sağanak alarmı! - Resim: 5

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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Sıcaklık 40 dereceyi bulacak, 8 ilde sağanak alarmı! - Resim: 6

EGE: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

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Sıcaklık 40 dereceyi bulacak, 8 ilde sağanak alarmı! - Resim: 7

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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Sıcaklık 40 dereceyi bulacak, 8 ilde sağanak alarmı! - Resim: 8

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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Sıcaklık 40 dereceyi bulacak, 8 ilde sağanak alarmı! - Resim: 9

BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

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Sıcaklık 40 dereceyi bulacak, 8 ilde sağanak alarmı! - Resim: 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

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Sıcaklık 40 dereceyi bulacak, 8 ilde sağanak alarmı! - Resim: 11

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van ve Muş'un güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Az bulutlu ve açık

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Sıcaklık 40 dereceyi bulacak, 8 ilde sağanak alarmı! - Resim: 12

MALATYA 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Sıcaklık 40 dereceyi bulacak, 8 ilde sağanak alarmı! - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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