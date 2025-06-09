Sıcaklık 40 dereceyi bulacak, 8 ilde sağanak alarmı!
Bayramın son günü Türkiye’yi kavurucu sıcaklıklar ve yerel sağanaklar bekliyor. Meteoroloji uyarıyor: 2 ilde sıcaklık 40 dereceyi aşacak, 7 il 38 dereceyi görecek. Doğu Anadolu’da ise sağanak yağış ve gök gürültülü fırtına etkili olacak. İşte il il hava durumu detayları…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Haziran 2025 tarihli hava tahmin raporuna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda (Iğdır hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Bu bölgelerdeki vatandaşlara ani sel, yıldırım, dolu ve rüzgar gibi meteorolojik risklere karşı tedbirli olmaları çağrısı yapıldı. Özellikle Van, Ağrı, Hakkâri ve Bitlis çevreleri risk altında.
Batı bölgelerde ise Muğla çevresinde bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor. Yağışın kısa süreli ama etkili olabileceği ve bazı bölgelerde ulaşımı aksatabileceği tahmin ediliyor. Diğer tüm batı ve iç kesimler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.
Hava sıcaklıkları neredeyse tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji, özellikle iç ve güney bölgelerde sıcaklıkların insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek seviyelere ulaşacağını vurguladı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van ve Muş'un güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık
MALATYA 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık