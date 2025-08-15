Sıcaklık 45 dereceye dayandı! Tehlike çanları bu şehirler için çalıyor

Meteoroloji, 16 Ağustos Cumartesi için 23 şehrimize “aşırı sıcak” uyarısı yaptı! Termometreler 45 dereceye dayanırken, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuluyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Sıcaklık 45 dereceye dayandı! Tehlike çanları bu şehirler için çalıyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, yurt genelindeki hava sıcaklıkları gün geçtikçe artıyor. Mevsim normallerinin üzerinde bir ısınma gözlenen hava koşulları, iç ve güney bölgelerde yoğun hissedilecek.

16 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla 23 ilimizde sıcaklıkların rekor düzeylere  ulaşması bekleniyor.

1 16
Sıcaklık 45 dereceye dayandı! Tehlike çanları bu şehirler için çalıyor - Resim: 2

İşte 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü aşırı sıcaklık beklenen iller:

2 16
Sıcaklık 45 dereceye dayandı! Tehlike çanları bu şehirler için çalıyor - Resim: 3

İzmir

Elazığ

3 16
Sıcaklık 45 dereceye dayandı! Tehlike çanları bu şehirler için çalıyor - Resim: 4

Manisa

Tunceli

4 16
Sıcaklık 45 dereceye dayandı! Tehlike çanları bu şehirler için çalıyor - Resim: 5

Aydın

Malatya

5 16
Sıcaklık 45 dereceye dayandı! Tehlike çanları bu şehirler için çalıyor - Resim: 6

Muğla

Adıyaman

6 16
Sıcaklık 45 dereceye dayandı! Tehlike çanları bu şehirler için çalıyor - Resim: 7

Burdur

Şanlıurfa

7 16
Sıcaklık 45 dereceye dayandı! Tehlike çanları bu şehirler için çalıyor - Resim: 8

Isparta

Kahramanmaraş

8 16
Sıcaklık 45 dereceye dayandı! Tehlike çanları bu şehirler için çalıyor - Resim: 9

Denizli

Gaziantep

9 16
Sıcaklık 45 dereceye dayandı! Tehlike çanları bu şehirler için çalıyor - Resim: 10

Uşak

Kilis

10 16
Sıcaklık 45 dereceye dayandı! Tehlike çanları bu şehirler için çalıyor - Resim: 11

Karabük

Adana

11 16
Sıcaklık 45 dereceye dayandı! Tehlike çanları bu şehirler için çalıyor - Resim: 12

Şırnak

12 16
Sıcaklık 45 dereceye dayandı! Tehlike çanları bu şehirler için çalıyor - Resim: 13

Siirt

13 16
Sıcaklık 45 dereceye dayandı! Tehlike çanları bu şehirler için çalıyor - Resim: 14

Mardin

14 16
Sıcaklık 45 dereceye dayandı! Tehlike çanları bu şehirler için çalıyor - Resim: 15

Batman

15 16
Sıcaklık 45 dereceye dayandı! Tehlike çanları bu şehirler için çalıyor - Resim: 16

Diyarbakır

16 16
hava sıcaklıkları Meteoroloji Genel Müdürlüğü