Sıcaklık 45 dereceye dayandı! Tehlike çanları bu şehirler için çalıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, yurt genelindeki hava sıcaklıkları gün geçtikçe artıyor. Mevsim normallerinin üzerinde bir ısınma gözlenen hava koşulları, iç ve güney bölgelerde yoğun hissedilecek.

16 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla 23 ilimizde sıcaklıkların rekor düzeylere ulaşması bekleniyor.