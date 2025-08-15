Sıcaklık 45 dereceye dayandı! Tehlike çanları bu şehirler için çalıyor
Meteoroloji, 16 Ağustos Cumartesi için 23 şehrimize “aşırı sıcak” uyarısı yaptı! Termometreler 45 dereceye dayanırken, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, yurt genelindeki hava sıcaklıkları gün geçtikçe artıyor. Mevsim normallerinin üzerinde bir ısınma gözlenen hava koşulları, iç ve güney bölgelerde yoğun hissedilecek.
16 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla 23 ilimizde sıcaklıkların rekor düzeylere ulaşması bekleniyor.
İşte 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü aşırı sıcaklık beklenen iller:
İzmir
Elazığ
Manisa
Tunceli
Aydın
Malatya
Muğla
Adıyaman
Burdur
Şanlıurfa
Isparta
Kahramanmaraş
Denizli
Gaziantep
Uşak
Kilis
Karabük
Adana
Şırnak
Siirt
Mardin
Batman
Diyarbakır