Sıcaklık rekoru kırılıyor! Bu illerde nefes almak zorlaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Temmuz Pazar günü için 43 ilde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağını açıkladı. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkarken, bazı bölgelerde hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar ulaşacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Sıcaklık rekoru kırılıyor! Bu illerde nefes almak zorlaşacak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Özellikle hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların hızla artacağı ve bazı illerde rekor seviyelere ulaşacağı bildirildi.

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Sıcaklık rekoru kırılıyor! Bu illerde nefes almak zorlaşacak - Resim: 2

Meteoroloji verilerine göre 13 Temmuz 2025 Pazar günü itibarıyla Türkiye’nin 43 şehrinde sıcaklık değerleri ciddi oranda yükselecek. Bu illerde ortalama sıcaklıkların 40 derecelere kadar çıkması, hissedilen sıcaklıkların ise 45 dereceye yaklaşması bekleniyor.

İşte o iller:

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Sıcaklık rekoru kırılıyor! Bu illerde nefes almak zorlaşacak - Resim: 3

İzmir

Manisa

Aydın

Muğla

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Sıcaklık rekoru kırılıyor! Bu illerde nefes almak zorlaşacak - Resim: 4

Burdur

Isparta

Afyonkarahisar

Uşak

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Sıcaklık rekoru kırılıyor! Bu illerde nefes almak zorlaşacak - Resim: 5

Denizli

Ankara

Çankırı

Kırıkkale

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Sıcaklık rekoru kırılıyor! Bu illerde nefes almak zorlaşacak - Resim: 6

Çorum

Amasya

Tokat

Sivas

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Sıcaklık rekoru kırılıyor! Bu illerde nefes almak zorlaşacak - Resim: 7

Kırşehir

Nevşehir

Kayseri

Niğde

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Sıcaklık rekoru kırılıyor! Bu illerde nefes almak zorlaşacak - Resim: 8

Aksaray

Konya

Karaman

Adana

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Sıcaklık rekoru kırılıyor! Bu illerde nefes almak zorlaşacak - Resim: 9

Kilis

Gaziantep

Kahramanmaraş

Şanlıurfa

9 13
Sıcaklık rekoru kırılıyor! Bu illerde nefes almak zorlaşacak - Resim: 10

Adıyaman

Malatya

Elazığ

Diyarbakır

10 13
Sıcaklık rekoru kırılıyor! Bu illerde nefes almak zorlaşacak - Resim: 11

Mardin

Şırnak

Siirt

Batman

11 13
Sıcaklık rekoru kırılıyor! Bu illerde nefes almak zorlaşacak - Resim: 12

Muş

Bingöl

Tunceli

Iğdır

12 13
Sıcaklık rekoru kırılıyor! Bu illerde nefes almak zorlaşacak - Resim: 13

Ağrı

Gümüşhane

Erzincan

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