Sıcaklık rekoru kırılıyor! Bu illerde nefes almak zorlaşacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Temmuz Pazar günü için 43 ilde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağını açıkladı. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkarken, bazı bölgelerde hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Özellikle hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların hızla artacağı ve bazı illerde rekor seviyelere ulaşacağı bildirildi.
Meteoroloji verilerine göre 13 Temmuz 2025 Pazar günü itibarıyla Türkiye’nin 43 şehrinde sıcaklık değerleri ciddi oranda yükselecek. Bu illerde ortalama sıcaklıkların 40 derecelere kadar çıkması, hissedilen sıcaklıkların ise 45 dereceye yaklaşması bekleniyor.
İşte o iller:
İzmir
Manisa
Aydın
Muğla
Burdur
Isparta
Afyonkarahisar
Uşak
Denizli
Ankara
Çankırı
Kırıkkale
Çorum
Amasya
Tokat
Sivas
Kırşehir
Nevşehir
Kayseri
Niğde
Aksaray
Konya
Karaman
Adana
Kilis
Gaziantep
Kahramanmaraş
Şanlıurfa
Adıyaman
Malatya
Elazığ
Diyarbakır
Mardin
Şırnak
Siirt
Batman
Muş
Bingöl
Tunceli
Iğdır
Ağrı
Gümüşhane
Erzincan