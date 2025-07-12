Sıcaklık rekoru kırılıyor! Bu illerde nefes almak zorlaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Özellikle hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların hızla artacağı ve bazı illerde rekor seviyelere ulaşacağı bildirildi.