Sıcaklıklar 7 derece düşüyor! İşte 4 Şubat hava durumu raporu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışlar kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma, don ve yüksek eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

AMASYA (11°C): Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN (4°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN (9°C): Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON (10°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı