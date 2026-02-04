Sıcaklıklar 7 derece düşüyor! İşte 4 Şubat hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Şubat 2026 tarihli hava durumu raporunu yayınladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarında 7 dereceye varan ani bir düşüş yaşanması öngörülüyor.

Raporda, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği belirtildi.

Ayrıca gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin de yağışlı sisteme dahil olması bekleniyor.

Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin edilirken, soğuk havanın etkisiyle Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının beklendiğini bildirdi.

MARMARA

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu geçmesi bekleniyor. Gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde sağanak yağış geçişleri görülecek.

ÇANAKKALE (17°C): Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EDİRNE (10°C): Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL (12°C): Parçalı bulutlu

KOCAELİ (14°C): Parçalı ve az bulutlu

EGE

Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR (11°C): Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ (18°C): Parçalı ve az bulutlu

İZMİR (18°C): Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA (16°C): Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Akdeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

ADANA (18°C): Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA (18°C): Parçalı ve az bulutlu

HATAY (18°C): Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA (16°C): Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor.

ANKARA (9°C): Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR (10°C): Parçalı ve çok bulutlu

KONYA (11°C): Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS (2°C): Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU (11°C): Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE (14°C): Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP (10°C): Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK (12°C): Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışlar kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma, don ve yüksek eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

AMASYA (11°C): Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN (4°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN (9°C): Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON (10°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Bölgenin parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski devam ediyor.

ERZURUM (-2°C / -5°C): Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS (-2°C / -7°C): Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA (8°C / -1°C): Çok bulutlu

VAN (5°C / -1°C): Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR (10°C): Parçalı bulutlu

GAZİANTEP (12°C): Parçalı bulutlu

SİİRT (13°C): Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA (12°C): Parçalı bulutlu

