Sıcaklıklar 7 derece düşüyor! İşte 4 Şubat hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Şubat 2026 tarihli hava durumu raporunu yayınladı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarında 7 dereceye varan ani bir düşüş yaşanması öngörülüyor.
Raporda, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği belirtildi.
Ayrıca gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin de yağışlı sisteme dahil olması bekleniyor.
Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin edilirken, soğuk havanın etkisiyle Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının beklendiğini bildirdi.
MARMARA
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu geçmesi bekleniyor. Gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde sağanak yağış geçişleri görülecek.
ÇANAKKALE (17°C): Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EDİRNE (10°C): Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL (12°C): Parçalı bulutlu
KOCAELİ (14°C): Parçalı ve az bulutlu
EGE
Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR (11°C): Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ (18°C): Parçalı ve az bulutlu
İZMİR (18°C): Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA (16°C): Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Akdeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.
ADANA (18°C): Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA (18°C): Parçalı ve az bulutlu
HATAY (18°C): Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA (16°C): Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor.
ANKARA (9°C): Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR (10°C): Parçalı ve çok bulutlu
KONYA (11°C): Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS (2°C): Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU (11°C): Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE (14°C): Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP (10°C): Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK (12°C): Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışlar kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma, don ve yüksek eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
AMASYA (11°C): Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN (4°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN (9°C): Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON (10°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Bölgenin parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski devam ediyor.
ERZURUM (-2°C / -5°C): Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
KARS (-2°C / -7°C): Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
MALATYA (8°C / -1°C): Çok bulutlu
VAN (5°C / -1°C): Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR (10°C): Parçalı bulutlu
GAZİANTEP (12°C): Parçalı bulutlu
SİİRT (13°C): Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA (12°C): Parçalı bulutlu