Bir süredir serin seyreden havalar yeniden ısındı. Uzun bir aradan sonra yurt genelinde yağışsız bir gün yaşandı. Meteorolojinin tahminlerine göre önümüzdeki günlerde Karadeniz'in doğusunda sıcaklıklar artacak diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Geçtiğimiz ay hava sıcaklığı 10 derece birden düşmüştü. Meteoroloji son açıklamasıyla mevism normallerine dönüş sinyali verdi.



Uzun zamandır mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklık yükselmeye başladı. Yurt genelinde yağışsız bir hava hakimdi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlere göre hava sıcaklığı yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak. Diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.



Kuzey ve kuzeydoğu, güney ve batı kesimlerde hafif ancak ara sıra orta kuvvette rüzgar görülecek.



ulusal.com.tr