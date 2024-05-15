Sıcaklıklar artıyor mu?

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak artacağı, hafta sonundan itibaren yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar artıyor mu?
Editör: Mert Sagit
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Bartın, Kastamonu, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta boyunca yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, iç, doğu ve kuzey kesimler yağışlı geçecek.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren batı ve iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 26, İstanbul'da 21, Antalya'da 28, Adana'da 32, İzmir ve Diyarbakır'da 30, Samsun'da 19 dereceye kadar yükselecek.

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Kaynak: TRT Haber

# meteoroloji # hava sıcaklıkları
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