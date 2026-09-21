Sıcaklıklar Çakılıyor, Fırtına ve Sağanak Geliyor: MGM Saat Vererek Uyardı!

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da Sağanak Mesaisi

Yağışlı hava sadece kuzeyle sınırlı kalmayacak; Ege'de İzmir ve Manisa, Akdeniz'de ise özellikle Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar etkisini hissettirecek. İç Anadolu'da Başkent Ankara ve Eskişehir hattında öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin edilirken, Ankara'da sıcaklıkların birkaç gün içinde kademeli olarak 18°C'ye kadar gerilemesi bekleniyor.