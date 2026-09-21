Sıcaklıklar Çakılıyor, Fırtına ve Sağanak Geliyor: MGM Saat Vererek Uyardı!
eoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) haftalık ve günlük hava durumu tahmin raporuna göre, yurdu etkisi altına alacak yeni ve serin yağışlı sistemle birlikte 22 Eylül 2026 Salı günü sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) haftalık ve günlük hava durumu tahmin raporuna göre, yurdu etkisi altına alacak yeni ve serin yağışlı sistemle birlikte 22 Eylül 2026 Salı günü sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır:
Marmara Bölgesi (Kuvvetli Yağış ve Sıcaklık Düşüşü): İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak.
Ege Bölgesi: İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak ve Aydın çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak.
Batı ve Orta Karadeniz: Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Samsun genelinde yerel kuvvetli sağanak geçişleri.
Akdeniz Bölgesi (Kuvvetli Sağanak): Antalya genelinde yerel kuvvetli sağanak; Burdur, Isparta, Mersin ve Adana çevrelerinde gök gürültülü sağanak.
İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ve Konya çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı gök gürültülü sağanak.
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu: Rize, Trabzon ve Artvin kıyıları ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak geçişleri.
Sonbaharın İlk Sert Dalgası Geliyor: İstanbul ve Çok Sayıda İlde Kuvvetli Sağanak Alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Eylül Salı gününden itibaren yurt genelini etkisi altına alacak yeni yağışlı ve serin hava sistemine ilişkin kritik uyarılarda bulundu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği bildirildi.
Hafta başında görülen yerel geçişlerin ardından Türkiye, salı günü batıdan giriş yapan kapsamlı bir yağış kütlesinin etkisi altına giriyor. Meteoroloji verilerine göre salı ve çarşamba günleri ülkenin büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olurken, sıcaklıklar hızla mevsim normallerinin altına gerileyecek.
İstanbul ve Marmara’ya Kuvvetli Yağış Uyarısı
Marmara Bölgesi genelinde salı sabah saatlerinden itibaren hava tamamen kapanıyor. Megakent İstanbul ile Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde gün boyu kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. İstanbul’da pazartesi günü 26°C olan sıcaklığın yağışla birlikte 21-23°C bandına inmesi, rüzgarın ise poyrazdan kuvvetli esmesi bekleniyor. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım ve trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.
Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da Sağanak Mesaisi
Yağışlı hava sadece kuzeyle sınırlı kalmayacak; Ege'de İzmir ve Manisa, Akdeniz'de ise özellikle Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar etkisini hissettirecek. İç Anadolu'da Başkent Ankara ve Eskişehir hattında öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin edilirken, Ankara'da sıcaklıkların birkaç gün içinde kademeli olarak 18°C'ye kadar gerilemesi bekleniyor.
Karadeniz Kıyıları Yağışlı Sistemi Sürdürüyor
Batı Karadeniz'de Düzce, Zonguldak ve Bolu'dan başlayan yağışlar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı hattında (Samsun, Trabzon, Rize) gün boyu aralıklarla devam edecek. Özellikle toprağın suya doygun olduğu eğimli bölgelerde heyelan ve su taşkınlarına karşı uyarılar yinelendi.