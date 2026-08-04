Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı!

Sıcaklıklar yeni ayla birlikte yeniden yükselişe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde artışını sürdürerek çok sayıda şehirde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü için aşırı sıcak uyarısında bulunduğu ve yüksek sıcaklıkların etkili olacağı 28 şehir şöyle sıralandı:

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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 2

Marmara & Ege Bölgesi: Edirne, Bursa,

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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 3

İzmir, Aydın,

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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 4

Muğla, Denizli, Uşak

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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 5

Akdeniz & İç Bölgeler: Burdur, Isparta, 

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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 6

Adana, Kahramanmaraş

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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 7

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Gaziantep, 

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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 8

Kilis, 

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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 9

Şanlıurfa, Adıyaman, 

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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 10

Diyarbakır, 

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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 11

Batman, Mardin, 

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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 12

Siirt, 

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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 13

Şırnak

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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 14

Doğu Anadolu Bölgesi: Malatya, 

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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 15

Elazığ, 

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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 16

Tunceli, 

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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 17

Erzincan,

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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 18

Bingöl, 

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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 19

Muş, 

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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 20

Ağrı, 

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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 21

Iğdır

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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı! - Resim: 22

Sıcak havanın etkisini artırdığı bu illerde, özellikle günün en sıcak saatlerinde vatandaşların ve hassas grupların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

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