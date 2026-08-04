Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Meteoroloji 5 Ağustos 2026 için 28 şehri tek tek uyardı!
Sıcaklıklar yeni ayla birlikte yeniden yükselişe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde artışını sürdürerek çok sayıda şehirde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü için aşırı sıcak uyarısında bulunduğu ve yüksek sıcaklıkların etkili olacağı 28 şehir şöyle sıralandı:
Marmara & Ege Bölgesi: Edirne, Bursa,
İzmir, Aydın,
Muğla, Denizli, Uşak
Akdeniz & İç Bölgeler: Burdur, Isparta,
Adana, Kahramanmaraş
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Gaziantep,
Kilis,
Şanlıurfa, Adıyaman,
Diyarbakır,
Batman, Mardin,
Siirt,
Şırnak
Doğu Anadolu Bölgesi: Malatya,
Elazığ,
Tunceli,
Erzincan,
Bingöl,
Muş,
Ağrı,
Iğdır
Sıcak havanın etkisini artırdığı bu illerde, özellikle günün en sıcak saatlerinde vatandaşların ve hassas grupların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.