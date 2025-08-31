Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde! İşte il il hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçmesi öngörülüyor. Öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Çanakkale: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Edirne: 32°C – Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

İstanbul: 33°C – Parçalı ve az bulutlu