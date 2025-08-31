Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde! İşte il il hava durumu
Meteoroloji, 31 Ağustos için dikkat çeken hava tahminini açıkladı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyredecek, bazı illerde ise sürpriz sağanak yağışlar görülecek. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ağustos 2025 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, Marmara’nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz’in bazı bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçmesi öngörülüyor. Öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Çanakkale: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 32°C – Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
İstanbul: 33°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
Denizli: 37°C
İzmir: 34°C
Muğla: 35°C
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Osmaniye, Adana’nın doğusu, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ve Hatay’ın kıyı kesimleri yerel sağanak yağış alacak.
Adana: 33°C – Doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya: 30°C – Az bulutlu ve açık
Burdur: 36°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu.
Ankara: 34°C
Eskişehir: 35°C
Konya: 35°C
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava görülecek.
Bolu: 35°C
Düzce: 36°C
Sinop: 31°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu.
Amasya: 38°C
Samsun: 31°C
Tokat: 39°C
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçecek.
Erzurum: 33°C
Kars: 33°C
Malatya: 36°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
Diyarbakır: 38°C
Gaziantep: 36°C
Mardin: 33°C