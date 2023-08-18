Sıcaktan bunalanlar Kar Dünyası'na akın etti!
Antalya’da tatilciler aşırı sıcaklardan bunalınca “kar dünyasında” serinliyor. Dışarıda 30 dereceyi aşan sıcaklıkların yaşandığı bir ortamda, buz dünyasında sıcaklık -2 dereceye kadar düşüyor.
"Antalya’da yazın ortasında mont giyilir mi?" demeyin. Sıcaktan bunalan tatilcilerin akın ettiği buz dünyası, tam anlamıyla buz gibi!
Antalya’da sıcaklık 30 derecenin üzerinde, nem oranı ise yüzde 75'lere dayanıyor. Gölgede dinlenirken bile bunalan tatilciler Kar Dünyası'nda -2 derecede keyifli vakit geçiriyor.
Kar Dünyası İşletme Müdürü Okan Gürses, "Eğlence tesisi turistlerin ilgisiyle yoğunluk yaşıyor" dedi.
Tesiste bazı ziyaretçiler fotoğraf çekerken, bazıları hazırlanan kaydıraklarda keyif dolu anlar yaşıyor.
Kar Dünyası’na giriş ücreti olarak yetişkinlerden 220, çocuklardan ise 160 lira alınıyor.