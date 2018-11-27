Şırnak'ta Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyonu Acil Müdahale Birimi açıldı.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, üniversite yerleşkesinde oluşturulan merkezin açılışında yaptığı konuşmada, birim ile yaban hayvanlarının artık Şırnak'ta tedavi edilebileceğini söyledi.



Yaralı hayvanların yapılacak tedavinin ardından yeniden doğaya bırakılacağını dile getiren Erkan, "Sadece yaban hayvanlarını değil, sokak hayvanlarını da dahil edeceğiz. Elimizden geldiği kadar yaralı hayvanlara gerekli müdahaleyi yapacağız." ifadesini kullandı.



Bir yerde hayvanlar eğer insandan kaçıyorsa orada kadına şiddet uygulandığını işaret eden Erkan, "Kadına şiddet çocuğa şiddeti doğuruyor. Çocuğa şiddet de hayvana şiddeti doğuruyor." dedi.



Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürü Orhan Kalay, acil müdahale biriminin büyük bir eksikliği giderdiğini işaret ederek, "Yaralı yaban hayvanlarını daha önce Şanlıurfa'daki tedavi ve rehabilitasyon merkezine gönderiyorduk." diye konuştu.



Açılışa, Şırnak Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan ve Şırnak Sağlık İl Müdürü İsmail Başıbüyük de katıldı.